CONI – Malagò: “Oggi il calcio non può permettersi di aiutare gli altri”

ULTIME NEWS – Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, è intervenuto a Radio Punto Nuovo parlando della situazione del calcio in Italia ai tempi del Coronavirus.

Alla domanda se “è possibile che dal calcio arrivi un fondo per salvaguardare gli altri sport?”, Malagò ha risposto in questo modo: “Oggi il calcio ha tanti problemi così come le altre Federazioni. Ci si deve appellare piuttosto alle Istituzioni. Ora come ora, il mondo del calcio non è nelle condizioni di poter aiutare gli altri”.

Sul taglio degli stipendi, Malagò ha dichiarato: “Sono franco, e questa partita la giocano tutti all’interno del mondo del calcio. È chiaro che qui ci sono interessi contrapposti: le Leghe, l’AIC e via discorrendo…”.

