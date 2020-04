AIC – Tommasi: “Taglio stipendi? In Serie C si paga l’affitto con quei soldi”

ULTIME NEWS – Damiano Tommasi, Presidente dell’Assocalciatori, è intervenuto su Radio 1 per spiegare la posizione dell’AIC in merito al tanto discusso tema degli stipendi dei giocatori.

Le parole di Tommasi: “Taglio degli stipendi? Non dimentichiamoci che più della metà dei giocatori di Lega Pro, senza dimenticare la serie D, con lo stipendio paga l’affitto o i mutui e mantiene la famiglia. Non sono le cifre che uno si immagina. I giocatori che lo fanno ad alti livelli, sono già sulla lunghezza d’onda di capire come si possa sostenere il sistema Calcio, e come andare incontro alle società. Ciò dipenderà molto dal fatto se si tornerà in campo o no. La cassa integrazione su cui lavoriamo riguarda i giocatori con i redditi più bassi, con il minimo contrattuale”.

Sul tema di una possibile ripresa Tommasi risponde in questo modo: “La voglia e la speranza, è quella di poter tornare ad allenarsi e a giocare. Si stanno cercando le modifiche regolamentari per poter andare oltre il 30 giugno con il campionato. Almeno per la serie A serviranno 45 giorni e le settimane di preparazione per poter concludere tutto. Se si ha questa prospettiva siamo contenti di ripartire. Di sicuro il calendario è compresso per finire la stagione e per decretare i verdetti sul campo”.

