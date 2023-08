Condò: “Dimissioni di Mancini? Sono sorpreso soprattutto dalla tempistica”

Paolo Condò, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle dimissioni annunciate da Roberto Mancini

Paolo Condò , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport', soffermandosi in modo particolare sulla decisione maturata da Roberto Mancini di rassegnare le proprie dimissioni da CT dell' Italia . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Paolo Condò su Roberto Mancini

"Sono sorpreso dalla tempistica delle dimissioni di Mancini. Già a giugno si parlava di una sua stanchezza e di possibili dimissioni a fine torneo. Dovendo andar via, sarebbe stato il momento più appropriato". LEGGI ANCHE: Milan, il Fenerbahce non molla per Krunic >>>