Compagnoni: “Non so se al Milan riuscirà l’impresa contro il Newcastle”

Le parole di Maurizio Compagnoni su Newcastle-Milan

"E’ vero che il Newcastle non sta benissimo, ma in casa si trasforma, il loro stadio è uno dei più caldi in Europa. Non so se il Milan ha le potenzialità allo stato attuale per andare a fare un’impresa in Inghilterra". LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni di Newcastle-Milan: Leao può partire titolare >>>