Compagnoni: “Il Milan dipende molto da Leao. Si spera che Giroud…”

Le parole di Maurizio Compagnoni sugli attaccanti del Milan

"E' chiaro che dipende molto da Leao, ma ha più soluzioni a destra: Pulisic, Chukwueze, ci sono più soluzioni, ma dipende da Leao e anche da Giroud. Ma Giroud tra poco festeggia 36 anni e il Milan non ha un'alternativa in rosa. Okafor è stato preso ma non è un centravanti, Jovic non lo è da 4-3-3. Bisogna sperare che stia bene e in condizione fino a maggio". LEGGI ANCHE: Milan, al lavoro per il rinnovo di Maignan: i dettagli >>>