Compagnoni: “Grande Milan a Salerno. Leao non ancora fenomeno, ma…”

Intervenuto su 'Sky Sport', Maurizio Compagnoni ha parlato dei calciatori che fanno la differenza nel Milan. Queste le sue dichiarazioni dopo la vittoria dei rossoneri contro la Salernitana: "Ho visto un grande Milan a Salerno. E' una squadra che sta benissimo in campo, bisogna far i complimenti a Pioli. La coppia Bennacer-Tonali in mezzo e la corsia mancina Theo-Leao sono i quattro giocatori che fanno la differenza. Leao è in crescita continua, ancora non è un fenomeno, ma è sulla strada giusta. Bennacer e Tonali sono davvero forti".