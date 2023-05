Compagnoni: “Il Milan è ben messo nella corsa al quarto posto”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato del Milan e della corsa ad un posto per la Champions League , definendo i rossoneri in vantaggio sulla Juventus : "A livello di classifica, dopo la penalizzazione della Juventus, il Milan ha un discreto vantaggio a due giornate dalla fine. Credo che anche il Milan sia ben messo nella corsa al quarto posto".

Il noto giornalista ha poi concluso: "La partita contro la Sampdoria è stato un test poco impegnativo, per ilMilan non è stato un ostacolo complicato da superare. Però dal punto di vista del morale i rossoneri avevano bisogno di una vittoria così dopo l'eliminazione dalla Champions League".