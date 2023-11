Colpani: “Tifavo Milan. Berlusconi diceva che ero il suo preferito”

Su come ha conosciuto Berlucsoni: "Lo avevo conosciuto nel 2005? Un mio zio ha una concessionaria di pubblicità che lavora con Milan e Inter, quindi ha sempre i biglietti per la partita. Quella volta portò a San Siro me e il mio migliore amico. Mi pare che si giocasse contro il Cagliari. Insomma, ci sediamo in uno Sky box, a fianco vediamo Berlusconi. Mio zio ci prende per mano e ci porta da lui: presidente, una foto coi bambini? Lui ci fa sedere sulle ginocchia, mio zio scatta". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Che lista per la difesa! Tanti nomi in ballo