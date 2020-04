Colantuono: “Bonaventura all’Atalanta? Un matrimonio perfetto”

ULTIME NEWS MILAN – Giacomo Bonaventura all’Atalanta sembrerebbe un’ipotesi di certo non da scartare. Stefano Colantuono, ex allenatore a Bergamo del numero 5 del Milan, ha espresso parere positivo in merito a questa eventuale operazione. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni de ‘La Gazzetta Dello Sport’: “Bonaventura è una persona meravigliosa, di altri tempi: è sempre stato rispettoso ed educatissimo. E poi, in campo, si allenava veramente alla grande. Ormai è un calciatore fatto e finito, uno da Nazionale. Tecnicamente è sempre stato fortissimo, corre tanto, non molla mai e ha acquisito esperienza. Io faccio il “tifo” per il ritorno all’Atalanta: conosce bene proprietà, dirigenza, tifosi e città. Non gli do consigli, lo saluto con affetto. Di certo, se ci fosse la possibilità di tornare, non ci penserei nemmeno un secondo: sarebbe un matrimonio perfetto”. Intanto il direttore sportivo dell’Udinese si pronuncia sul futuro di Musso. continua a leggere >>>

