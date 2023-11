Milan, Coco: “Capello mi promise di tagliarsi un testicolo, ma poi…”

"Ricordo il primo allenamento con il Milan avevo 15 anni e Capello era uno duro. Alla partitella entro duro in scivolata sull'attaccante, Papin, ma prendo il pallone. Capello mi urla: che c... fai? E mi manda in spogliatoio. Ero sempre il più pulito all'epoca, perché non finivo mai gli allenamenti... Capello un giorno mi disse: 'Se diventi calciatore professionista mi taglio un testicolo'. Ma un anno dopo fu lui a farmi esordire. E non si è tagliato il testicolo". LEGGI ANCHE: Milan, come sta andando la Primavera? Quanta qualità per Abate >>>