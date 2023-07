Carney Chukwuemeka, centrocampista del Chelsea accostato anche al Milan in questa sessione di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al proprio futuro, ammettendo di voler rimanere ai Blues per potersi giocare le proprie chance. Di seguito le sue parole a riguardo riportate dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio profilo 'Twitter'.