Chiffi: “Il Var una tutela per tutti, ma c’è un protocollo da rispettare”

Intervistato dai microfoni del Corriere dello Sport, Daniele Chiffi ha parlato del Var e del protocollo da seguire: "Non ci sono modifiche regolamentari sostanziali, ma solo qualche chiarimento, disposizioni e raccomandazioni come quelle sulle persone esterne che dovessero entrare sul terreno di gioco in occasione di un gol. Si annullerà la rete se la presenza in campo avrà una reale influenza. Il Var è una tutela per tutti".