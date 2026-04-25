Milan, le parole di Chiellini — "Ibrahimovic? L’ho sempre considerato un fuoriclasse. Non ha vinto dei Palloni d’Oro solo perché ha avuto la sfortuna di vivere una carriera in mezzo a Messi e Ronaldo, che sono due extraterrestri. Chi ci ha giocato insieme sa quanto Zlatan fosse forte e quanto potesse fare la differenza".

Sul campionato del Milan: “Il Milan ha fatto un buon campionato, ha fatto sognare di poter stare dietro all’Inter. Personalmente ho creduto a quello che ha sempre detto Allegri, che l’obiettivo vero fosse la Champions League".

L'analisi delle parole dell'ex bianconero — Rileggendo le parole rilasciate da Chiellini, si percepisce subito la fortissima ammirazione nei confronti di un attaccante di grandissimo calibro. Quando si parla di Ibrahimovic, spesso viene sottovalutato, ma in realtà si parla sempre di uno degli attaccanti più completi della storia del calcio: fisico, tecnica, velocità, mentalità vincente, fame e sacrificio hanno caratterizzato gli anni d'oro dello svedese.

Per quanto riguarda il Milan, il giudizio è più che condivisibile. Le lacune presenti in squadra, basti ripensare al problema legato all'attacco (sterile), erano ben visibili e, di conseguenza, per ambire al titolo di Campioni d'Italia, vanno colmate. E' anche vero che, però, i rossoneri, con i mezzi a disposizione, hanno dimostrato una grandissima crescita rispetto allo scorso campionato.