Chiariello: “Il Milan pare aver chiuso Kamada, ma Diaz spaccava le partite”

Umberto Chiariello , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del suo editoriale per 'Radio Napoli Centrale', nella trasmissione 'Un Calcio alla Radio', soffermandosi sul Milan . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Umberto Chiariello

"Chi picchia un po’ in testa sono le milanesi: è vero che il Milan pare aver chiuso Kamada, ma partirà Brahim Diaz che ha funzionato da spacca partite. L’Inter fa un passo indietro con Retegui al posto di Dzeko ed ha dei problemi enormi, probabilmente dovendo vendere Onana. La Juventus è un cantiere aperto, le sirene arabe per Allegri sono tante. Morale della favola: il Napoli conserva Simeone, Raspadori sarà titolare stasera con la Nazionale a dimostrazione che il Napoli ha puntato bene e c’è voglia di continuare con Osimhen". LEGGI ANCHE: Milan, concorrenza dalla Premier per l'obiettivo Guler >>>