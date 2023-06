Calciomercato Milan – Concorrenza dalla Premier per l’obiettivo Guler

Negli ultimi giorni si è spesso parlato di un nuovo nome per il prossimo calciomercato del Milan , quello di Arda Guler . Il trequartista turco, classe 2005 in forza al Fenerbahce , avrebbe una clausola rescissoria di 17,5 milioni di euro ed è da tanti riconosciuto come un talento cristallino. Il Diavolo, però, non è da solo nella corsa al ragazzo.

Secondo quanto riferito dal portale 'Turkish-Fotball', infatti, su Arda Guler ci sarebbe la forte concorrenza di due club di Premier League che l'anno prossimo giocheranno la Champions League, esattamente come il Milan, ossia Arsenal e Newcastle. Un ostacolo non da poco per il club rossonero, che non si vorrebbe però dare per vinto in partenza.