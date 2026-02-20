Pianeta Milan
Parma, Cherubini: “Proveremo a fare lo scherzetto al Milan. Allegri? Apprezzo le sue doti”

L'amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' a pochi giorni da Milan-Parma. Ecco le sue parole in vista della partita e sul rapporto con Allegri
Dopo il pareggio di mercoledì sera contro il Como, il Milan tornerà in campo domenica alle 18.00 contro il Parma:San Siro sarà teatro di un incontro che i rossoneri non possono fallire. Sarà importante, dunque,  mettersi velocemente alle spalle il match contro la squadra di Fabregas e concentrarsi sulla sfida contro gli emiliani. In panchina ci sarà Landucci al posto dello squalificato Massimiliano Allegri, espulso nel finale di Milan-Como per il battibecco con lo staff tecnico dei lariani.

Milan-Parma, le parole di Cherubini su Allegri

A pochi giorni da Milan-Parma si è espresso Federico Cherubini, ex direttore sportivo della Juventus e attuale amministratore delegato del Parma. Nei suoi anni in bianconero, il dirigente gialloblù ha lavorato con il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri. Vediamo, di seguito, un estratto delle sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport.

"Ho lavorato insieme a Max Allegri per un periodo alla Juventus. Ho potuto apprezzare le sue doti, anche professionali, quindi sono contento per il percorso che sta facendo. Domenica comunque proveremo a fare lo scherzetto al Milan".

