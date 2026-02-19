Milan, parla Strefezza

«Conosco bene la Serie A, il Parma è una squadra giovane ma con tanti talenti. Ci divertiamo in mezzo, proviamo a giocare e a segnare, abbiamo fatto due vittorie pesantissime ma non dobbiamo mollare perché c’è ancora tanto da lavorare e tanto da fare. Abbiamo sofferto non solo col Bologna, ma anche col Verona. Il mister mi chiede di stare libero, di giocare, di aiutare i compagni e di andare fra le linee. Provo a farlo, per ora stiamo lavorando bene e portiamo avanti la nostra idea».