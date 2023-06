Chelsea, Pulisic: “Ho bisogno di un club che mi permetta di giocare”

Intervistato dai microfoni di ESPN, il giocatore del Chelsea , Christian Pulisic , ha parlato del suo futuro. L'ex esterno del Borussia Dortmund , infatti, non ha negato la sua voglia di vivere una nuova esperienza, anzi. Pulisic ha confermato ancora una volta la volontà di trovare un club che gli permetta di giocare di più. Ecco le parole del nazionale statunitense.

"In questo momento ho assolutamente bisogno di capire cos'è meglio per il prosieguo della mia carriera. Sento il bisogno di andare in un club che mi permetta di giocare, che mi dia fiducia e che mi faccia sentire bene. Voglio ritrovare quel tipo di gioia".