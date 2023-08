Cesari: “Il VAR sarà sempre un grande aiuto per gli arbitri”

Graziano Cesari, ex arbitro di calcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'importanza dell'utilizzo del VAR

Graziano Cesari , ex arbitro di calcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sport Mediaset', soffermandosi in modo particolare sull'importanza dell'utilizzo del VAR . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Graziano Cesari sull'utilizzo del VAR

«Spero che questa mentalità aperta sappia espandersi in maniera totale e coinvolgere tutti, tifosi compresi. L'arbitro sbaglia, quindi smettiamola una volta per tutte di parlare di malafede, sudditanza o cose così. Il Var è diventato importantissimo e sarà sempre di più di grande aiuto per gli arbitri».