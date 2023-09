Cavasin: “Il Milan ha dominato e messo sotto il Newcastle”

"Il Milan ha fatto bene nel primo tempo, ha avuto occasioni importanti, la squadra ha dominato ed ha giocato, mettendo sotto il Newcastle, che ha dimostrato di essere venuto per strappare il pareggio. Nel secondo tempo ha deluso. I cambi non hanno dato quel qualcosa in più che si poteva sperare. La squadra si è allungata ed ha vinto più la tattica del Newcastle che tendeva a rallentare il gioco ed a coprirsi. Però, per me, questo pareggio può dare forza al Milan. In Champions si lavora per arrivare alla perfezione. Quando la squadra avversaria ha la minima opportunità ti fa male". LEGGI ANCHE: Milan-Verona, le probabili formazioni >>>