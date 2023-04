Cassano: “La follia è che tengono uno come Zazzaroni direttore”

Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Ivan Zazzaroni, in relazione a quanto affermato da quest'ultimo

Antonio Cassano , intervenuto nel consueto appuntamento con la Bobo Tv, ha attaccato duramente Ivan Zazzaroni in relazione alle dichiarazioni di quest'ultimo su Paul Pogba e Angel Di Maria : "Ieri ho sentito il signor Ivan Zazzaroni dice che la Juve ha preso due cadaveri calcistici, uno è Pogba e l'altro Di Maria, Di Maria ha fatto la storia del calcio. La follia è che tengono questi a fare i direttori dei giornali, prima di fare i nomi di Di Maria si deve sciacquare la bocca. E non mi chiami più, è una roba grave e allucinante".

Non so è fatta attendere la risposta di Daniele Adani, che gli ha fatto notare come in questo modo stesse solo aumentando i seguaci dello stesso Zazzaroni: "Scopo ottenuto, farsi nominare. Scopo esattamente centrato, tu gli hai portato 12 persone in più, già ne ha 4 o 5. Ne ha 16 e gliele hai quadruplicate".