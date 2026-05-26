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Cassano senza filtri: “Milan qualcosa di unico. Allegri? Mi vergognerei” Poi le parole su Iraola

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Intervenuto ai microfoni di Viva el Futbol, Antonio Cassani, ex Milan, ha voluto parlare di Allegri e delle voci su Iraola
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Negli ultimi giorni un vero e proprio terremoto societario ha colpito il Milan, culminato con il flop Champions e il ribaltone tra dirigenza e panchina: via Allegri, Moncada Tare e Furlani. A gettare altra benzina sul fuoco ci ha pensato Antonio Cassano, ex fantasista del Milan.

Milan, Cassano senza filtri: "Se fossi milanista mi vergognerei"

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Intervenuto ai microfoni di Viva el Futbol, l'ex attaccante rossonero ha commentato molto duramente il quinto posto finale della squadra di Allegri, ma non è tutto. Il calciatore pugliese ha voluto spendere lacune parole anche sull'esonero del tecnico livornese, con il club che ora si ritrova a cercare un nuovo condottiero:

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"Il Milan è un qualcosa di unico nel mondo, ridotto così dal signor Allegri: se fossi milanista mi vergognerei per cosa Allegri ha combinato. Se il Milan si è buttato su Iraola, significa che il Milan continua ad avere l'idea che noi abbiamo, cioè la prospettiva di voler fare un calcio all’europea per tentare di vincere e dominare il mondo", ha continuato Cassano, avallando quindi l'ipotesi di vedere l'attuale allenatore del Bournemouth in rossonero, "la scelta di Iraola è la direzione giusta. Perché Iraola, ripeto, è un qualcosa di unico e meraviglioso". 

Il consiglio al club

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"Io consigliere al Milan di prendere Iraola, ma consiglierei a Iraola di pensarci a venire in Italia. Perché in Inghilterra, in Spagna, in Germania, ci possono essere competenti o meno competenti, come ci possono essere giocatori forti o meno, ma non gente cattiva e invidiosa", ha detto Cassano, "che è la cosa molto più brutta, perché tu puoi arrivare in Italia, e tu puoi piacermi come calciatore o meno. Ma partiranno proprio col piede di guerra. Sarei contento e felice se arrivasse. Io sono sempre al fianco di questi tipi di personaggi. Il Milan, se dovesse fare questa scelta qua ha guadagnato già il 50%". 

Nelle ultime ore, infatti,  è emerso proprio il nome di Andoni Iraola come successore di Allegri. L'allenatore, legato al Bournemouth, ha un contratto di circa 1,8 milioni di euro all'anno, parametro che risulterebbe perfetto per la politica del Milan. Tuttavia, ancora è presto per tirare delle somme, l'unica cosa certa, però, è che il club rossonero sta effettuando dei sondaggi. Vedremo poi, nel corso delle prossime settimane, se ci saranno ulteriori sviluppi.

 

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