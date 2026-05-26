Maldini al Fenerbahçe? No, sarà “l’Ibra di Istanbul”. La nostra ricostruzione (e occhio a Leão) | PM NEWS
"Il Milan è un qualcosa di unico nel mondo, ridotto così dal signor Allegri: se fossi milanista mi vergognerei per cosa Allegri ha combinato. Se il Milan si è buttato su Iraola, significa che il Milan continua ad avere l'idea che noi abbiamo, cioè la prospettiva di voler fare un calcio all’europea per tentare di vincere e dominare il mondo", ha continuato Cassano, avallando quindi l'ipotesi di vedere l'attuale allenatore del Bournemouth in rossonero, "la scelta di Iraola è la direzione giusta. Perché Iraola, ripeto, è un qualcosa di unico e meraviglioso".
Il consiglio al club—
"Io consigliere al Milan di prendere Iraola, ma consiglierei a Iraola di pensarci a venire in Italia. Perché in Inghilterra, in Spagna, in Germania, ci possono essere competenti o meno competenti, come ci possono essere giocatori forti o meno, ma non gente cattiva e invidiosa", ha detto Cassano, "che è la cosa molto più brutta, perché tu puoi arrivare in Italia, e tu puoi piacermi come calciatore o meno. Ma partiranno proprio col piede di guerra. Sarei contento e felice se arrivasse. Io sono sempre al fianco di questi tipi di personaggi. Il Milan, se dovesse fare questa scelta qua ha guadagnato già il 50%".
Nelle ultime ore, infatti, è emerso proprio il nome di Andoni Iraola come successore di Allegri. L'allenatore, legato al Bournemouth, ha un contratto di circa 1,8 milioni di euro all'anno, parametro che risulterebbe perfetto per la politica del Milan. Tuttavia, ancora è presto per tirare delle somme, l'unica cosa certa, però, è che il club rossonero sta effettuando dei sondaggi. Vedremo poi, nel corso delle prossime settimane, se ci saranno ulteriori sviluppi.
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