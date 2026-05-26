Intervenuto ai microfoni di Viva el Futbol, Antonio Cassani, ex Milan, ha voluto parlare di Allegri e delle voci su Iraola

Negli ultimi giorni un vero e proprio terremoto societario ha colpito il Milan, culminato con il flop Champions e il ribaltone tra dirigenza e panchina: via Allegri, Moncada Tare e Furlani. A gettare altra benzina sul fuoco ci ha pensato Antonio Cassano, ex fantasista del Milan.