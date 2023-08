Cassano: “Intrigato dal Milan. Cardinale deve aver rispetto per la storia”

Le parole di Antonio Cassano sul Milan

Su Bologna-Milan:"Prima di questa partita ho detto: sono intrigato dal Milan per un paio di situazioni. Hanno preso un giocatore che mi piace tanto come Pulisic. Anche Okafor, nonostante abbia giocato poco. Loftus-Cheek lo conosco e mi piaceva tanto prima dell’infortunio al ginocchio: è forte forte. Reijnders stasera mi ha impressionato nelle due fasi: ha fatto una partita spettacolare, di gran lunga il migliore in campo. Non ha sbagliato nulla. Il Milan è tutto da scoprire. Mi è piaciuto ed è stato spietato. L’unica cosa che mi preoccupa è la difesa dove manca ancora qualcosina secondo me per far dire che debba puntare allo scudetto. oggi non lo metto come squadra che possa puntare allo scudetto. Dietro sei molto tirato. Un altro dubbio che ho è Krunic davanti alla difesa".