Antonio Cassano, ex attaccante in Serie A anche del Milan, ha spiegato come per lui il VAR sia inutile e che ripartirebbe da una figura come Paolo Maldini per cambiare tutto ai vertici del calcio italiano. Le sue dichiarazioni a 'Il Giorno'

Daniele Triolo Redattore 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 11:46)

Antonio Cassano, ex attaccante, in Serie A, anche del Milan per 18 mesi (gennaio 2011-giugno 2012, con 8 gol e 16 assist in 40 presenze e un palmarès in cui annovera uno Scudetto e una Supercoppa Italiana), ha rilasciato un'intervista a 'Il Giorno'. In merito ad un campionato sempre più avvelenato da polemiche e sospetti sull'operato degli arbitri, 'FantAntonio' si è schierato apertamente contro l'utilizzo del VAR.