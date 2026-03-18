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Cassano: “Il Milan si è ritrovato lì per miracolo: ha vinto tante gare giocando in modo indegno”

Cassano: 'Il Milan si è ritrovato lì per miracolo: ha vinto tante gare giocando in modo indegno'
Antonio Cassano, ex attaccante in Serie A anche del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a 'Il Giorno': ecco alcune delle sue dichiarazioni, in particolare sulla lotta Scudetto tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e l'Inter capolista
Daniele Triolo Redattore 

Antonio Cassano, ex attaccante, in Serie A, anche del Milan per 18 mesi (gennaio 2011-giugno 2012, con 8 gol e 16 assist in 40 presenze e un palmarès in cui annovera uno Scudetto e una Supercoppa Italiana), ha rilasciato un'intervista a 'Il Giorno'. Per l'occasione, 'FantAntonio' ha anche parlato della lotta Scudetto tra il Diavolo di Massimiliano Allegri (che fu suo tecnico in rossonero) e l'Inter di Cristian Chivu. Nerazzurri, a + 8, con le mani sul titolo? "Diciamo che può perderlo se riprendono Simone Inzaghi", il commento di Cassano sul tema.

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L'ex fantasista di Bari vecchia ha quindi proseguito così. "Dai, è evidente, in quattro anni lui ne ha vinto solo uno. L’Inter è ancora la più forte e trionferà in campionato, non si può giudicare da una partita. Il Milan si è ritrovato lì per un miracolo di non so chi, ha vinto tante gare giocando in modo indegno. A Cremona ha segnato al 90’ di faccia, col Como doveva prendere sei gol e ha portato a casa tre punti, e poi il derby d’andata .... Ce ne son mille. Come fa l'Inter a perdere lo Scudetto?”, l'opinione del classe 1982 sul duello in vetta alla classifica del campionato.

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