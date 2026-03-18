L'ex fantasista di Bari vecchia ha quindi proseguito così. "Dai, è evidente, in quattro anni lui ne ha vinto solo uno. L’Inter è ancora la più forte e trionferà in campionato, non si può giudicare da una partita. Il Milan si è ritrovato lì per un miracolo di non so chi, ha vinto tante gare giocando in modo indegno. A Cremona ha segnato al 90’ di faccia, col Como doveva prendere sei gol e ha portato a casa tre punti, e poi il derby d’andata .... Ce ne son mille. Come fa l'Inter a perdere lo Scudetto?”, l'opinione del classe 1982 sul duello in vetta alla classifica del campionato.