Cassano: “Leao tentenna per il rinnovo? Se va via fa la fine di Grealish”

Intervenuto durante una live della Bobo Tv, Antonio Cassano ha parlato del Milan dopo la vittoria contro la Salernitana. Queste le sue parole: "Il Milan ha vinto su un campo tremendo, a Salerno fanno fatica tutti. Il Milan ha approcciato lì, ha detto 'vogliamo far la partita e chiuderla'. Non c'è stata partita, poi c'è stato il gol Bonazzoli, ma il Milan ha fatto la partita. Ha meritato di vincere contro una Salernitana che sta facendo un buon campionato. Siamo qua da tre anni che diciamo che il Milan gioca perché ha idee, coraggio, è forte. Gli mancavano quattro-cinque giocatori, non gli fregava niente. Ha messo in campo Theo e Giroud anche se sono arrivati da poco. Giroud ha bisogno di recuperare un po' d'energie, ma ha fatto una buona partita. La partita l'ha aperta Leao, fa un po' quello che gli pare in questo campionato. Leao è un tipo di giocatore che in Italia decide lui le partite".