Cassano: “Leao? Se va via guadagnerà di più ma giocherà poco”

Intervenuto durante la 'Bobo Tv', Antonio Cassano ha parlato di Rafael Leao dopo il match contro il Tottenham. Queste le sue dichiarazioni: "Purtroppo io continuo a dirlo, in queste partite la differenza la fanno giocatori come Kakà, Rui Costa, Shevchenko, Crespo. Leao in Italia ha fatto quattro mesi e sta facendo fatica, in Italia: immaginate in Coppa dei Campioni, non te la fanno mai prendere perché lì sono degli animali come te. Qualitativamente lui deve giocare solo largo a sinistra, dove deve riuscire a vedere il giocatore e giocare uno contro uno e se la butta avanti. Se tu però incontri un giocatore di grande fisicità e corsa, lui fa fatica: non ha la qualità immensa o l'idea del campione per poter fare l'uno due, per poter giocare spalle alla porta, giocare tra le linee, imbucarti. In queste partite qua fa una grande fatica. In Italia su tre anni e mezzo ha fatto quattro mesi buoni".