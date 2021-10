Cassano e Adani in coro: “Lucca del Pisa impressionante. Cosa ci fa in B?”

Antonio Cassano e Lele Adani esaltano il giovane Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa che piace molto al Milan. Queste le dichiarazioni

Lorenzo Lucca , attaccante del Pisa, sta facendo parlare moltissimo di sé. Il giovane attaccante classe 2000, con i suoi 5 gol in 6 partite, ha spinto il club toscano in cima alla classifica di Serie B. Come vi abbiamo anticipato in esclusiva nei giorni scorsi , Lucca interessa moltissimo al Milan , ma la situazione è ancora tutta da definire. Sulle qualità del ragazzo non hanno il minimo dubbio Antonio Cassano e Lele Adani che, nel corso della 'Bobo TV', hanno così sentenziato.

Cassano: "Buffon mi ha detto che non ha sbagliato niente. L'ho visto contro il Parma: è forte, non capisco come possa essere in B. Ci ha impressionati: è favoloso, è incomprensibile come sia in B".