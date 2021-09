Milan, Lucca interessa. Dipende tutto da un altro baby talento | ESCLUSIVA

Il calciomercato, si sa, non dorme mai. Nonostante la finestra estiva si sia chiusa da poco meno di un mese, il Milan non può adagiarsi sugli allori e dimenticarsi di pensare ad eventuali colpi per il presente e per il futuro. Il progetto giovane rossonero, che comprende anche calciatori di esperienza all'interno della rosa, non può che continuare vista la crescita esponenziale degli ultimi mesi. In tal senso noi di PianetaMilan.itabbiamo trovato conferma dell'interesse del Diavolo per Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 attualmente in forza al Pisa. Il giocatore sta stupendo tutti in Serie B, contribuendo attivamente allo straordinario inizio di campionato del club toscano, che attualmente occupa la prima posizione in classifica. Il Milan tenterà presto l'affondo decisivo? Tutto dipenderà da un altro baby talento che sta esplodendo in cadetteria sul quale il Milan sta puntando molto.