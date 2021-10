MERCATO E MILAN TOP NEWS – Dalot, a volte ritornano. Kjaer, novità sul rinnovo

Giornata come sempre ricca di novità per quanto riguarda il mercato del Milan e non solo. La Uefa ha ufficialmente sospeso l'arbitro Çakir e il Var Bitigen dopo la pessima prestazione in Champions League in Milan-Atletico Madrid. Continua a tenere banco la questione rinnovo di Franck Kessie: Psg e Liverpool rimangono in agguato. A proposito di rinnovo, attenzione alla novità su Simon Kjaer. Infine c'è l'indiscrezione che arriva sul Portogallo su Diogo Dalot. Nelle prossime schede le Top News di oggi!