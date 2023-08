Casini: “Gli arbitri vanno rispettati e tutelati” | NEWS

"Era importante essere qui perché la collaborazione è fondamentale per tutti. Gli arbitri sono la componente migliore e più importante che il nostro calcio esprime e quindi vanno rispettati e tutelati. C’è un’attenzione della Fifa, la nostra Serie A è ancora più forte". Il campionato di Serie A 2023/24 inizierà il prossimo weekend, con il Milan che scenderà in campo lunedì 21 agosto in casa del Bologna. LEGGI ANCHE: Milan, appunti sparsi in vista del Bologna. Bene l’attacco, meno la difesa