L’ex Inter Casadei è milanista? “Sognavo Ronaldinho e Kaká”

Ora, però, qualcuno lo paragona già a Sergej Milinković-Savić , fortissimo centrocampista della Lazio che tanto piace anche ai rossoneri per la prossima sessione di mercato . Ecco cosa ne pensa il diretto interessato. "Non esageriamo. Sono felice di aiutare la squadra. Segno tanto sfruttando anche la mia altezza".

Casadei ha anche commentato il suo trasferimento dall'Inter al Chelsea, avvenuto nell'estate 2021. "Quando sono partito non ho pensato che non avrei esordito in Serie A con l'Inter. Ho pensato solo ai lati positivi, godendomi ogni aspetto di questa esperienza. In Inghilterra il gioco è più fisico e intenso, ma dipende anche dal fatto che in Primavera si gioca a 18-19 anni, io invece sono stato messo alla prova nel campionato Under 23".