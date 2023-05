Carnevali: “Di Frattesi non ho parlato con Milan, Juventus o Napoli”

Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Davide Frattesi e all'interesse di alcuni club

Giovanni Carnevali , amministratore delegato del Sassuolo , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport', sostenendo come non abbia mai parlato con Milan , Juventus e Napoli di Davide Frattesi . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Giovanni Carnevali su Davide Frattesi

"Non ho parlato di lui con Milan, Juve o Napoli. Credo che l'opportunità migliore per il Sassuolo sia la Premier e capire se una delle tre italiane si faranno vive".