Caressa: “Ormai ogni volta che Pioli deve andare via il Milan vince”

Intervenuto a Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato del Milan dopo il bel successo ottenuto contro il Monza in campionato. Il noto telecronista si è soffermato soprattutto sulla posizione del tecnico rossonero Stefano Pioli , ribadendo quanto questa vittoria certifichi che l'allenatore ha in mano il gruppo formato da Leao e compagni. Ecco le parole di Caressa .

"Questa squadra ormai da anni quando sembra sull'orlo del precipizio e Pioli deve andare via vince. Ha vinto bene oggi e ha fatto bene anche a Newcastle. L'allenatore ha la squadra in mano, perché altrimenti queste risposte dallo spogliatoio non ce le avrebbe".