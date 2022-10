Caressa: “Leao? Ha la falcata de ‘el Caballo’ Juantoreno: clamoroso”

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Fabio Caressa ha parlato di Leao e dei migliori calciatori della Serie A . Queste le sue dichiarazioni: "Ci sono dei giocatori che stanno alzando il livello del nostro campionato e ne cito tre: Leao, Kvaratskhelia e Milinkovic-Savic, il quale, secondo me, è dopo De Bruyne il miglior centrocampista in circolazione".

Inoltre lo stesso Caressa si è poi soffermato solo sull'attaccante portoghese del Milan, del quale ha parlato così: "C'è una fascia che manca al Milan. I rossoneri ieri li ho visti un pizzico sotto rispetto alle altre partite, ma credo sia inevitabile. Però quando hai in squadra uno che in partita fa un assist e un gol: pazzesco! La facilità con cui Leao allunga la falcata... C'era uno che si chiamava Juantorena, el Caballo, che faceva gli 800 metri: Leao ha una falcata del genere. Se ne va ai difensori dell'Empoli come se pattinasse sul ghiaccio. Clamoroso". Milan, le top news di oggi: ecco come stanno Saelemaekers e Origi.