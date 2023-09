Caressa: “Quest’anno l’Inter vince le partite con poco sforzo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato dell'Inter e dell'avvio di stagione dei nerazzurri: "Quest'anno l'Inter secondo me vince le partite con lo sforzo necessario per vincerle, la squadra ha acquisto consapevolezza grazie alla finale di Champions ma anche per il modo in cui ha giocato quella finale. I giocatori ora sono consapevoli delle loro qualità, la squadra riesce a modellare la partita a sua immagine".