Cardinale: “Il Milan è una gemma nascosta e una risorsa sottovalutata”

Gerry Cardinale , proprietario del Milan e numero uno di RedBird , ha rilasciato alcune dichiarazioni alla testata online 'Sportico.com', che sono state inserite in un approfondimento. Di seguito le sue parole.

"Il calcio europeo è la migliore proprietà intellettuale di eventi dal vivo al mondo. Penso che il Milan sia una delle migliori opzioni di investimento che abbia visto. È uno dei migliori marchi globali nel calcio europeo e una risorsa sottovalutata. È una gemma nascosta. Cerco sempre la dislocazione. E cerco l’opportunità in cui il mio capitale possa risolvere i problemi, e questo mi è stato molto evidente, sia con il Milan a livello micro che con la Serie A a livello macro".

"Il flusso di cassa non apparirà solo magicamente: bisogna fare qualcosa. Ma se credi veramente nella qualità di questa proprietà intellettuale e nella natura imperdibile di questo contenuto a livello locale, nazionale e globale, allora non c'è assolutamente alcun dubbio che queste generino, presto o tardi, dei flussi di cassa".