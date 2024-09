Cardinale: “Ciò che ha fatto la NFL è un modello da seguire”

Sulla Superlega

«Una sorta di bolla nei diritti tv sportivi si vede un po' ovunque. Lo si vede in America, nel baseball, in Europa tra la Premier League e il continente, ed è per questo che si è arrivati al tentativo di creare la Superlega. Ciò che ha fatto la NFL è davvero il modello da seguire, perché ha messo tutto insieme. Il football universitario è il secondo sport più popolare in America, ma è altamente frammentato. Non hanno avuto la capacità di andare sul mercato per la monetizzazione della loro proprietà intellettuale come un unico singolo pacchetto».