Capello: “Walker può dominare almeno un paio d’anni in Italia, andate a rivedere…”

Calciomercato Milan , i rossoneri sono pronti ad accogliere Kyle Walker dal Manchester City. A presentarlo ci pensa Fabio Capello che lo ha allenato con l'Inghilterra. L'ex tecnico rossonero ne ha parlato benissimo in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Non solo: Capello ha parlato anche del colpo in attacco e di Conceicao . Ecco le sue parole su Walker e i vari dubbi che girano attorno:

Capello: "Può dominare in Italia per almeno un paio d'anni, andatevi a rivedere City-Real Madrid..."

«No, non sono d’accordo. Io credo che Kyle abbia l’integrità fisica per dominare in Italia almeno per un paio di anni. L’abbiamo visto anche all’Europeo e prima ancora in Champions: andatevi a vedere il recupero che fa su Vinicius nell’ultimo incrocio tra City e Real Madrid, appena qualche mese fa. Su Vinicius eh...».