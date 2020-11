Capello: “Torneo equilibrato. Napoli-Milan, la differenza la farà l’ambizione”

Capello vede azzurri e rossoneri in lotta per lo Scudetto

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha introdotto i temi principali di Napoli-Milan di domenica sera al ‘San Paolo‘. Ecco le dichiarazioni di Capello ai microfoni del ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola sulle ambizioni di vittoria del titolo per chi, tra il Napoli di Gennaro Gattuso ed il Milan di Stefano Pioli, uscirà con i tre punti dal confronto diretto.

“Visto l’andamento di Juventus e Inter, spargerebbe su di sé anche un pizzico di ulteriore autostima. Siamo in presenza di un campionato strano e stavolta è lecita qualsiasi opinione. Può accadere di tutto: ci sono sei o sette club che sono destinati a rendere interessante la lotta. C’è un equilibrio e la differenza la fa l’ambizione. Napoli e Milan hanno l’occasione per valutare la propria e però hanno lo spessore per essere considerate tre la pretendenti al trono”, ha detto Capello. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DELL’EX TECNICO DEL DIAVOLO >>>