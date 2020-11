CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 18 novembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 18 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in copertina, dedica ampio spazio alla Nazionale di Roberto Mancini. Gli azzurri, guidati in panchina da Alberico Evani, saranno di scena stasera a Sarajevo, in Bosnia, per l’ultima gara di Nations League. Obiettivo, le ‘Final Four‘ della competizione. Ieri sera, a Siviglia, Spagna-Germania è finita con un incredibile 6-0 per le ‘Furie Rosse‘ di Luis Enrique.

In alto, sotto la testata, intervista esclusiva con Fabio Capello, che ‘gioca d’anticipo’ Napoli-Milan della prossima domenica al ‘San Paolo‘. Don Fabio spiega perché si tratta di una partita Scudetto. Incubo finito, intanto, per Ciro Immobile della Lazio. Finalmente è negativo al CoVid_19 e potrà tornare ad allenarsi e giocare.

