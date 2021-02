Capello sul Milan: “Contro la Stella Rossa non è facile” | News

Capello: “Il Milan pensa a giocare bene”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha espresso il suo pensiero riguardo il Milan e la partita di Europa League contro la Stella Rossa. “Perdere il derby fa capire i valori. In campo si è vista una chiara differenza. Il Milan ultimamente non pensa tanto al risultato, ma pensa più a giocare bene. Contro la Stella Rossa non sarà facile”. La squadra di Pioli sarà impegnata questa sera alle 21 nell’insidiosa sfida europea, mentre Maldini e Massara studiano già il prossimo colpo di mercato. I dirigenti, infatti, hanno messo gli occhi su un giocatore della Ligue 1. L’interesse è concreto, vai alla news > > >