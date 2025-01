Capello: “Sottolineiamo la professionalità di Walker, dentro e fuori dal campo”

Calciomercato Milan , i rossoneri sono pronti ad accogliere Kyle Walker dal Manchester City. A presentarlo ci pensa Fabio Capello che lo ha allenato con l'Inghilterra. L'ex tecnico rossonero ne ha parlato benissimo in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Non solo: Capello ha parlato anche del colpo in attacco e di Conceicao . Ecco, di seguito, le sue parole.

«Vicende di cuore, personali, su cui non mi permetto di dire nulla. Sottolineiamo piuttosto la professionalità di Kyle, dentro e fuori dal campo. Ripeto, non resti al top per anni e anni se non sei focalizzato sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. Soprattutto in un ruolo come il suo».