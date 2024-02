Capello: “Milan sei un rebus e vulnerabile. Manca l’equilibrio. La difesa…”

Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato delle partite delle italiane in Europa League. Il suo commento a 'La Gazzetta dello Sport".

Sono andati in scena a Nyon i sorteggi di Europa League . Per le italiane tre abbinamenti: Roma-Brighton, Sporting Lisbona-Atalanta e Milan-Slavia Praga . Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha parlato proprio delle partite delle italiane. Ecco il suo commento in particolare sul Milan , a 'La Gazzetta dello Sport".

Capello sul possibile passaggio del turno del Milan

«Per l’Atalanta direi un 55 per cento. Per il Milan almeno un 60. Anche se... Il Milan è un rebus: ha potenzialità da grande, ma non sai mai quale squadra scenderà in campo. Ci sono due Milan: quello sicuro, dominante e attento che ha battuto 3-0 il Rennes a San Siro e quello incerto e vulnerabile che ha preso tre gol in Francia».