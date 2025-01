Capello: “Il Milan prende un campione, con Walker arriva l’esperienza e la leadership di…”

Calciomercato Milan , i rossoneri sono pronti ad accogliere Kyle Walker dal Manchester City. A presentarlo ci pensa Fabio Capello che lo ha allenato con l'Inghilterra. L'ex tecnico rossonero ne ha parlato benissimo in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Non solo: Capello ha parlato anche del colpo in attacco e di Conceicao . Ecco, di seguito, le sue parole.

«Direi serenamente di sì. Walker è un terzino che sa spingere e, soprattutto, di qualità nella gestione di palla nell’ultimo terzo di campo. Se si trova sulla trequarti, non va in confusione, ha nelle sue corde la giocata importante. In più, porta l’esperienza e la leadership di chi ha giocato e vinto ad altissimi livelli. Non penso che Guardiola faccia capitano di una squadra in grado di vincere la Champions il primo che passa di lì».