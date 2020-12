Capello: “Con o senza Ibrahimovic, ora il Milan sa cosa fare” | News

Milan, Capello parla dei miglioramenti dei rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fabio Capello, ex tecnico rossonero negli anni Novanta, ha parlato al ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola del bel momento che vive il Milan, capolista in Serie A con vari punti di vantaggio sulle inseguitrici. Ecco cosa ha detto l’allenatore friulano (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI) sui miglioramenti recenti del Milan rispetto la passata stagione.

«Gli stessi giocatori un anno fa mostravano timore, incertezza, timidezza. Ora invece esprimono coraggio e determinazione già nel modo di muoversi, di caricarsi, di aggredire la partita. Con o senza Zlatan Ibrahimović in campo. Sanno cosa fare e lo fanno, sono compatti, sono squadra. E sono stati bravi ad approfittare anche degli stadi vuoti», ha detto Capello.