Capello bacchetta Donnarumma: “Via a zero? Mancanza di rispetto”

Fabio Capello torna sull'addio di Gianluigi Donnarumma al Milan: "Ha mancato di rispetto a chi ha aiutato la sua famiglia da sempre"

Fabio Capello ha parlato dell'addio di Gianluigi Donnarumma al Milan in un'intervista rilasciata a La Repubblica. L'ex allenatore ha bacchettato il portiere della Nazionale , reo di aver mancato di rispetto ai rossoneri per il modo in cui li ha abbandonati. Tra l'altro, il nuovo estremo difensore del Paris-Saint Germain ha spiegato nei giorni scorsi le motivazioni che l'hanno spinto a cambiare club .

Ecco le parole di Capello: "Gigio non ha portato un euro al club. La riconoscenza per chi ti ha cresciuto, aiutando la tua famiglia, è dovuta". Queste dichiarazioni sono arrivate perché è stato chiesto all'ex allenatore quale fosse l'addio più pesante tra quello di Romelu Lukaku all'Inter e quello di Donnarumma al Milan. Capello ha fatto notare che "l’addio di Lukaku all’Inter tecnicamente pesa come quello di Donnarumma al Milan". Florenzi al Milan: segui con noi, LIVE, il suo primo giorno rossonero >>>