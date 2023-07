Cannavaro: “Scudetto? Milan un gradino sotto. Errore lasciare Maldini”

Fabio Cannavaro, ex capitano della nazionale campione del mondo nel 2006, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport delineando le sue favorite per lo scudetto.

Fabio Cannavaro, ex capitano della nazionale campione del mondo nel 2006, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport delineando le sue favorite per lo scudetto: "La storia dell’ultimo ventennio insegna: non è mai capitato che per due anni di seguito lo scudetto sia uscito dall’area delle milanesi e della Juve. Se il Napoli si ripetesse sarebbe eccezionale. Tra l’altro per me negli ultimi tre anni la rosa migliore è sempre stata quella dell’Inter".