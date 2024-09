Fabio Cannavaro, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Milan, soffermandosi anche sull'ex capitano Paolo Maldini

Fabio Cannavaro , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano 'Il Giornale', soffermandosi in modo particolare sul Milan , tra il cammino in Champions League e il trattamento riservato a Paolo Maldini. Ecco, dunque, le sue parole.

Cannavaro: "Milan, pagherai anche in Champions: e su Maldini .."

C'è un altro tema di grande attualità lanciato da Francesco Totti: è vero che gente come lui, Maldini, Del Piero e aggiungeremmo Fabio Cannavaro restano fuori perché considerati ingombranti? «La mia chiave di lettura è diversa. Io sostengo che da gente come noi si può ricavare un valore aggiunto utilizzando carisma ed esperienza. Un bravo dirigente non può e non deve avere paura di misurarsi con chi ha fatto la nostra carriera. E se guardo al mio status di allenatore, non voglio proprio pensare che ci sia questa sorta di preoccupazione. E sa perché? Perché il calcio europeo è pieno di bravissimi allenatori e dirigenti che sono stati calciatori di fama: mi vengono in mente alla rinfusa un po' di nomi, Guardiola, Ancelotti, Luis Enrique, Butragueno».