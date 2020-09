Cannavaro: “Ibrahimovic, che leader. Milan, con Tonali apri un ciclo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fabio Cannavaro, ex calciatore di Napoli, Parma, Inter e Juventus, oggi tecnico del Guangzhou Evergrande in Cina, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e Sandro Tonali in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina. Queste le dichiarazioni di Cannavaro:

"Lui è l'eccezione che ti puoi permettere. Il feeling che ha stabilito con Stefano Pioli fa sì che il Milan abbia una leadership importante che aiuterà l'ambiente a ritrovare fiducia ed a crescere. Però Ibra ha un grande difetto: ho visto delle immagini dove si tuffa malissimo. Dovrò invitarlo in barca con me per insegnargli. E comunque se i rossoneri prendono Tonali aprono un ciclo".